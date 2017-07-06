İsrail ve Hindistan'dan Ortak Açıklama

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin üç günlük İsrail ziyaretinin son gününde iki ülke ortak yazılı açıklama yaptı.



İsrail ile Hindistan arasındaki ilişkinin "stratejik ortaklık" olarak tanımlandığı açıklamada, Modi'nin ziyareti sırasında imzalanan ekonomik anlaşmalara değinildi. İsrail-Filistin sorununa yönelik ifadelerin yer aldığı paragrafta iki devletli çözüme atıf yapılmaması ise dikkati çekti.



Açıklamada, "Başbakanlar (Netanyahu ve Modi), İsrail-Filistin Barış Süreci ile ilgili konuları ele aldı. Bölgede adil ve sürdürülebilir bir barışa olan ihtiyacın altını çizdiler. Daha önce müzakere edilen ve karşılıklı birbirini tanıma ile güvenlik anlaşmalarını içeren çözüme olan desteklerini yinelediler." ifadesine yer verildi.



Mayıs ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Yeni Delhi'de bir araya gelen Hindistan Başbakanı Modi, ülkesinin "bir Filistin devletinin kurulmasına ve Filistinlilerin haklarını elde etmesine" olan desteğini dile getirmişti.



Modi'nin İsrail'i ziyaret etmesine rağmen Ramallah'a geçmemesi Filistin tarafında hayal kırıklığına neden oldu. Modi'nin iki devletli çözümden söz etmekten kaçınması da Hindistan'ın tavrında İsrail lehine bir değişiklik olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.



Netanyahu'nun "diplomatik zafer" olarak nitelendirdiği ziyaret



İsrail'i ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı olan Modi, üç günlük İsrail ziyaretini bugün tamamlayarak ülkesine döndü. Modi'nin ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin 25'inci yıl dönümüne denk geldi.



Ziyaret sırasında Hindistan ve İsrail arasında bilgi teknolojileri, uzay, su, tarım ve sanayi alanlarında çok sayıda anlaşma imzalandı.



İsrail, son yıllarda Hindistan ve Çin gibi Asya devleriyle ilişkilerini ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda geliştirmeye çalışıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Modi'nin ziyaretini ülkesi açısından "diplomatik bir zafer" olarak nitelendirmişti.