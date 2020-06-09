İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşları tahliye edildi - TEL
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İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşları tahliye edildi - TEL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle İsrail ve Filistin2de mahsur kalan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüşü sağlandı.

09.06.2020 22:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:04

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle İsrail ve Filistin2de mahsur kalan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüşü sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türkiye, Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçağı İsrail'e gönderdi.

Türkiye'nin İsrail Maslahatgüzarı Tolga Budak ve Büyükelçilik yetkilileri bizzat Ben Gurion Havalimanı'na gelerek vatandaşların yanında yer aldı.

Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine başvuran işçi, öğrenci ve turist 38 vatandaşın nisan ayındaki özel uçuşla Türkiye'ye döndüğünü, bugünki uçuşusun ise Kovid-19 salgınında İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen ikinci sefer olduğunu belirtti.

Bugünkü seferle İsrail ve Filistin'de bulunan yaklaşık 120 Türk vatandaşının Türkiye döneceğini aktaran Budak, "Türkiye'ye dönen vatandaşlarımız arasında bir ayını doldurmamış Yusuf bebek (Abushkhaidem) de var. Yusuf bebeğin sağlık problemi bulunuyor. Annesi Nilay Hanım bizden rica etmişti, onları da biraz önce Türkiye'ye yolcu ettik." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Betül Yeşilbahar ise Kovid-19 nedeniyle 3 aydır Türkiye'ye dönemediğini söyledi.

Bugünkü uçuşla Türkiye'ye döneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Yeşilbahar, "Kızımızı görmeye gelmiştik, karantinaya yakalandık. O nedenle 3 aydır buradayız. Memlekete döneceğimiz için çok mutluyuz. THY ve Türk Büyükelçiliğine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı, yerel saatle 22.50'de İstanbul'a hareket edecek.

İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşları tahliye edildi - TEL

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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