İsrail ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Arap ülkelerinde de vaka sayısı arttı
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Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel

İsrail ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Arap ülkelerinde de vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı, İsrail'de 177'ye, Doğu Kudüs'te 2'ye yükselirken, vaka sayıları Fas'ta 3 bin 46, Tunus'ta 884 oldu.

21.04.2020 04:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 04:16
İsrail ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Arap ülkelerinde de vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı, İsrail'de 177'ye, Doğu Kudüs'te 2'ye yükselirken, vaka sayıları Fas'ta 3 bin 46, Tunus'ta 884 oldu.

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kovid-19 nedeniyle 2. can kaybının yaşandığını duyurdu.

Hayatını kaybeden Filistinli kadının, kronik hastalıkları olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, daha önce ülkedeki Kovid-19 vaka sayısını 449 olarak açıklamıştı.

Bakanlık, virüs tespit edilen kişilerden 120'sinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 15'inin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu bildirmişti.

- İsrail

İsrail Sağlık Bakanlığı, 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 177'ye ulaştığını duyurdu. Bakanlık, 222 kişide daha virüs tespit edildiğini ve böylelikle vaka sayısının 13 bin 713 olduğunu belirtti.

Enfekte olan kişilerden 149'unun durumunun ağır olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 4 bin 49 olduğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 191 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 3 bin 46'ya ulaştığını söyledi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 1185 kişiye test yapıldığını, bunlardan 5'inin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 884'e yükseldiğini kaydetti.

Yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 148 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı can kaybını 38 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

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