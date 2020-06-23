İsrail ve Filistin arasında anlaşma krizi
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İsrail ve Filistin arasında anlaşma krizi

İsrail ile Filistin arasında Güvenlik Koordinasyon Anlaşması'nın durdurulmasının ardından Gazze'de yaşayan bir ailenin kalp hastalığı taşıyan yeni doğan bebekleri İsrail'deki hastaneye götürmesi için gerekli belgeleri ailenin toparlayamaması nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail ve Filistin arasında anlaşma krizi
23.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:01

İsrail ile Filistin arasında Güvenlik Koordinasyon Anlaşması'nın durdurulmasının ardından Gazze'de yaşayan bir ailenin kalp hastalığı taşıyan yeni doğan bebekleri İsrail'deki hastaneye götürmesi için gerekli belgeleri ailenin toparlayamaması nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail ve Filistin arasındaki Güvenlik Koordinasyon Anlaşması'nın askıya alınması Filistinli bir ailenin bebeğinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Gazze'de yaşayan Yaghi ailesinin 8 aylık Ömer adındaki kalp hastası bebeğinin İsrail yönetimine bağlı bölgelerde bulunan hastanelerde tedavi edilmesi gerekiyordu. Ancak aile İsrail ve Filistin arasındaki Güvenlik Koordinasyon Anlaşması'nın askıya alınmasının ardından gerekli belgeleri yetkili makamlardan alamadı. İsrail'in kontrolündeki bölgelere geçemeyen bebeğin tedavisi yarım kaldı. Ömer adlı bebek 21 Haziran'a verilen ameliyat tarihinden 3 gün önce 18 Haziran'da hayatını kaybetti.

Bebeğin babası Muhammet Yaghi çocuğunun ölümünde İsrailli yetkililer sorumlu olduğunu ifade ederek, "İsrail bu Güvenlik Koordinasyon Anlaşması'nın durdurulmasıyla bize cezalandırdı. İsrail ve Filistin arasındaki siyasi problemlerin kurbanı olduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 20 Mayıs'ta İsrail'in Batı Şeria'da genişlettiği yerleşim planları nedeniyle Güvenlik Koordinasyonu Anlaşması'nın askıya alındığını duyurmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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