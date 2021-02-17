İsrail ve Esed rejimi, Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapıyor
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İsrail ve Esed rejimi, Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapıyor

17.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:35
İsrail ve Esed rejimi, Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapıyor

Rusya'nın ara buluculuğuyla, Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İsrail arasında esir takası yapılıyor.

Rusya'nın ara buluculuğuyla, Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İsrail arasında esir takası yapılıyor.

Rejimin ajansı SANA'daki haberde, "Esir takası şu an Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşiyor. İşgal altındaki Golan'dan Suriyeli esirler Nihal El-Makt ve Ziyab Kahmuz, İsrail'in zindanlarından kurtulacak." denildi.

Haberde, buna karşılık Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla girdikten sonra tutuklanan" İsrailli genç kızın da serbest bırakılacağı ifade edildi.

İsrail basınında dün çıkan haberde, İsrail yönetiminin Rusya'dan Suriye ile bağlantılı insani bir konuda yardımcı olmasını istediği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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