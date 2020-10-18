İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı
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İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı

18.10.2020 23:14 | Son Güncelleme: 18.10.2020 23:21

İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik anlaşma bugün imzalandı.

İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik anlaşma bugün imzalandı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanmıştı. Bugün İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkileri güçlendirme kapsamında İsrail heyeti normalleşme anlaşması için Bahreyn'e geldi. Başkent Manama'da düzenlenen törende Bahreyn ve İsrailli yetkililer İbrahim Anlaşmalarının üzerinden bir ay sonra tam diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik "ortak bildiri" imzaladı. İki ülke arasında, "Diplomatik, Barışçıl ve Dostane İlişkilerin Tesisine İlişkin Ortak Tebliğ" de dahil olmak üzere sekiz anlaşma imzalandı. İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, ortak bildirinin İsrail-Filistin çatışmasına herhangi bir atıf içermediği bildirildi.

İmza törenine Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, İsrail'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şhabat ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin katıldı. İmza töreni sonrası Bakan El Zayani yaptığı konuşmada, iki ülke arasında "her alanda verimli ikili işbirliği" olmasını umduğunu ifade ederek, Filistin meselesinde iki devletli bir çözüm de dahil olmak üzere bölgede barış çağrısında bulundu. - MANAMA

İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı
İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı
İsrail ve Bahreyn arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 23:20:53. #1.14#
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