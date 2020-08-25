İsrail ve BAE Savunma Bakanları ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını görüştü
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İsrail ve BAE Savunma Bakanları ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını görüştü

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanı Muhammed Ahmed El-Bovardi, yaptıkları telefon görüşmesinde Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını ele aldı.

İsrail ve BAE Savunma Bakanları ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını görüştü
25.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:10

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanı Muhammed Ahmed El-Bovardi, yaptıkları telefon görüşmesinde Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını ele aldı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile BAE arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından iki ülke Savunma Bakanları arasındaki ilk telefon görüşmesi yapıldı.

Görüşmede, Gantz ve Bovardi'nin, iki ülkenin güvenlik çıkarlarının uyuştuğuna ve BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının bölgedeki istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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