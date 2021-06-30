İsrail ve BAE arasındaki ticaret hacmi 10 ayda yaklaşık 700 milyon dolara ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail ve BAE arasındaki ticaret hacmi 10 ayda yaklaşık 700 milyon dolara ulaştı

İsrail ve BAE arasındaki ticaret hacmi 10 ayda yaklaşık 700 milyon dolara ulaştı
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ticaret hacminin, normalleşme anlaşmasından bu yana 700 milyon dolara yaklaştığı belirtildi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ticaret hacminin, normalleşme anlaşmasından bu yana 700 milyon dolara yaklaştığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret için dün gittiği Abu Dabi'de BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a Tel Aviv ve Abu Dabi arasındaki ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Her iki ülke arasında Eylül 2020'de imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından ikili ticaret hacminde ciddi bir ivmenin kazanıldığını söyleyen Lapid, anlaşmanın ilk 10 ayından bu yana ticaret hacminin 675 milyon dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Lapid, ticaret hacmindeki mevcut potansiyelden ötürü, önümüzdeki yıllarda bu hacmin katlanarak artmasını öngördüklerini söyledi.

Ticaret iş birliğinin en çok ileri teknoloji alanında geliştiğine dikkati çeken Lapid, siber teknoloji, yenilenebilir enerji, su güvenliği, sağlık ve daha başka alanlarda da anlaşmaların yapıldığını hatırlattı.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasından sonra BAE'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olan Lapid, dün ülkesinin Abu Dabi Büyükelçiliği ve bugün de Dubai Konsolosluğu açılış törenine katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Arda Turan Metin Oktay Emre Kocadağ Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail ve BAE arasındaki ticaret hacmi 10 ayda yaklaşık 700 milyon dolara ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 21:05:54. #1.14#

title