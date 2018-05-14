İsrail ve ABD'yi Protesto Gösterilerinde En Az 37 Filistinli Yaşamını Yitirdi (2)

Filistinlilerin, İsrail-Gazze sınırında altı haftadır süren, İsrail ve ABD'yi protesto gösterilerinde en az 37 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılay örgütü, İsrail ordusunun, sınırda toplanan binlerce Filistinli'ye açtığı ateşte yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.

Filistinliler, Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğinin bugün açılışını yapmaya hazırlanıan ABD'yi ve yarın kuruluşunun 70. yıldönümü olan İsrail'i protesto ediyor. - İstanbul