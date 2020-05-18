İsrail vatandaşı Filistinliler, epilepsi hastası gencin öldürülmesini protesto etti
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İsrail vatandaşı Filistinliler, epilepsi hastası gencin öldürülmesini protesto etti

Sheba Hastanesi önünden güvenlik önlemi detayları Gösteriden detaylar Pankartlardan detaylar Hayatını kaybeden Mustafa Yunus'un resminin bulunduğu pankarttan detaylar Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Mansur Abbas'ın açıklaması KUDÜS (AA) – İsrail vatandaşı Filistinliler, geçen hafta...

İsrail vatandaşı Filistinliler, epilepsi hastası gencin öldürülmesini protesto etti
18.05.2020 19:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:59

Sheba Hastanesi önünden güvenlik önlemi detayları

Gösteriden detaylar

Pankartlardan detaylar

Hayatını kaybeden Mustafa Yunus'un resminin bulunduğu pankarttan detaylar

Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Mansur Abbas'ın açıklaması KUDÜS (AA) – İsrail vatandaşı Filistinliler, geçen hafta tedavi için Tel Aviv'deki bir hastaneye giden epilepsi hastası Mustafa Yunus'un İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesini protesto etti.

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Tel Hashomer bölgesinde bulunan Sheba Hastanesi önünde toplanan onlarca Filistinli, İsrail güvenlik güçlerinin epilepsi hastası 26 yaşındaki Yunus'u öldürmesine tepki gösterdi.

Aralarında Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri Ahmed et-Tıybi ile Mansur Abbas'ın da bulunduğu göstericiler, öldürülen gencin fotoğraflarının yer aldığı dövizler ile adalet talep eden sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Abbas, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yunus'un tedavi olmak üzere Sheba Hastanesine geldiğini ancak Filistinlilere yönelik ırkçılığın sonucu güvenlik görevlilerince "şehit" edildiğini söyledi.

Yunus'un öldürülmesine ilişkin şeffaf ve adil bir soruşturma istediklerini vurgulayan Abbas, hem hastane yönetiminin hem güvenlik şirketi yetkililerinin hem de Yunus'u öldüren suçluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

İsrail polisi, 13 Mayıs'ta Mustafa Yunus'un tedavi amacıyla Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Hastanesinde bulunduğu sırada, orada bulunan bir kişiyle arasında tartışma çıktığını, Filistinli gencin bu kişiyi bıçaklamaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını açıklamıştı. Hastane güvenliğinin, olaya müdahalesi sırasında Yunus'un bir görevliyi başından yaralaması üzerine kendisine ateş açıldığı ifade edilmişti.

Kardeşleri ise Yunus'un epilepsi hastası olduğunu ve engelli raporunun bulunduğunu, annesiyle kontrol için geldiği hastanede öldürüldüğünü kaydetmişti.

İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail makamlarının, polisinin ve güvenlik görevlilerinin kendilerine yönelik ayrımcılık yaptıklarından şikayetçi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 12 Mayıs'ta yayınladığı raporda, İsrail'in işgal politikalarının ve baskılarının Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni aşarak, İsrail içindeki Filistin kasaba ve köylerindeki Filistinlilere yansımaya başladığını belirtmişti.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu rakam nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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