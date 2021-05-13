İsrail vatandaşı 374 Filistinli gözaltına alındı
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İsrail vatandaşı 374 Filistinli gözaltına alındı

İsrail vatandaşı 374 Filistinli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail polisleri, Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara karşı protestoların düzenlendiği Arap nüfuslu kentlerde 374 Filistinli vatandaşı gözaltına aldı.

İsrail polisleri, Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara karşı protestoların düzenlendiği Arap nüfuslu kentlerde 374 Filistinli vatandaşı gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi gece saatlerinde, Yafa, Hayfa, Akka, Lid (Lod) ve Remle kentleri başta olmak üzere Arap kent ve beldelerinde operasyon düzenledi.

Haberde, İsrail polislerinin, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'teki saldırı protestolarına katılan 374 İsrail vatandaşı Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu operasyonun daha önce benzeri görülmemiş bir tutuklama dalgası olduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail'e bağlı Filistin kent ve kasabalarında fanatik Yahudi saldırılarının arttığı ve 1948 topraklarındaki Filistin varlığına karşı İsrail medyasında da kışkırtma kampanyasının ivme kazandığı vurgulandı.

Haberde, Lid, Yafa, Remle, Nasıra, Hayfa ve Umm El-Fahm kentleri başta olmak üzere, İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki çatışmaların sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan Arap nüfuslu kentlere ek 10 bölük asker

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Gantz'ın ülke çapındaki polis güçlerini takviye etmek için 10 ek sınır muhafız (sayısı belirtilmiyor) bölüğünü hizmete alma kararını imzaladığı belirtildi.

Haberde, Gantz'ın, "Aşırılık yanlısı ırk bazlı bir şiddet sürecin karşı olağanüstü haldeyiz." sözüne yer verildi.

Söz konusu karar, bir yanda İsrailli Yahudiler ile İsrail polisi, diğer yanda İsrail vatandaşı Filistinliler (Yeşil Hat içindeki Araplar) arasında birçok şehirde şiddetli çatışmaların yaşandığı bir gecenin ardından geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte İsrailli Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Tel Aviv'e bağlı Bat Yam ve Akka gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

İsrail'in resmi istatistik merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu rakam nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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