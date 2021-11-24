İsrail, Varşova Büyükelçiliği'ne yeniden maslahatgüzar gönderecek

İsrail'in, ağustos ayında Polonya ile yaşadığı diplomatik gerginliğin ardından geri çağırdığı Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarını yeniden göreve göndereceği bildirildi.

İsrail basınının aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, İsrail'in Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tal Ben-Ari Yaalon'un görevine geri döneceğini ancak henüz Tel Aviv'in bir büyükelçi gönderme planının olmadığını açıkladı.

Polonya Meclisi, 11 Ağustos'ta bir mülkün iade edilebilmesi için el konulmasının üzerinden en fazla 30 yıl geçmesi koşulunun getirildiği yasayı kabul etmişti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Meclis'ten geçen yasayı imzalayacağını duyurmuştu.

İsrail ile ABD, Holokost'tan kurtulanların ve ailelerinin, diğer Yahudi veya Yahudi olmayan mülk sahiplerinin Polonya'nın Komünist rejim döneminde haksız yere el konulan mülklerinin iade sürecini ciddi şekilde kısıtlayacağı görüşünü savunarak söz konusu yasaya karşı çıkmıştı.

İki ülke arasında patlak veren krizde, İsrail, Varşova Büyükelçiliği'ne atanan büyükelçiyi göndermeyeceklerini, tatilde olan Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçisine de İsrail'e dönmemesi tavsiyesinde bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, bu dönemde Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmişti.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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