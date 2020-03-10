- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya... - İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı Filistin'de vaka sayısı 29'ya yükseldi İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu.

- İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı Filistin'de vaka sayısı 29'ya yükseldi BATI ŞERİA - İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu. Batı Şeria'daki İsrail Hükümetinin Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılması nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasında bulunan El-Kerame sınır kapısının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 kişide korona virüsü tespit edildiğini, vaka sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. Kaynak: İHA Haberin Videosu: - İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı- Filistin'de vaka sayısı 29'ya...