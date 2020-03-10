İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı
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Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel

İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı

İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu.

10.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:05
İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı

İsrail, korona virüs nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasındaki El-Kerame sınır kapısını kapattığını duyurdu.

Batı Şeria'daki İsrail Hükümetinin Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılması nedeniyle Ürdün ile Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria arasında bulunan El-Kerame sınır kapısının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 kişide korona virüsü tespit edildiğini, vaka sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı

Kaynak: İHA

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İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı

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