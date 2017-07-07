İsrail Unesco'ya Verdiği Mali Desteği Azalttı

İsrail, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararının ardından, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) sağladığı mali desteği azalttı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO'ya yapılan mali yardımdan 1 milyon dolar kesintiye gidildiğini belirtti.



Netanyahu, İsrail'in UNESCO'ya ayırdığı bütçeden kestiği 1 milyon doları, El-Halil kentinde Yahudi kimliğini güçlendirmek için kullanacağını vurgulayarak açıklamasında, "Kesilen meblağ, (El-Halil'deki Yahudi yerleşim birimi) Kiryat Arba ve Hebron'da (El-Halil) Yahudi Halkı Mirası Müzesi inşa etmeye ve Yahudi mirasına ilişkin başka projelere tahsis edilecek." ifadelerini kullandı.





BM'nin 2015 verilerine göre, İsrail'in uluslararası örgüte tahsis ettiği bütçe 10 milyon 745 bin dolara ulaşmıştı.





İsrail, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararının ardından, UNESCO ile iş birliğini durdurmuştu.





UNESCO Dünya Miras Komitesinin Polonya'nın Krakov şehrinde bugün toplanan 41. Genel Kurulunda, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim ve Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine oy birliğiyle karar verilmişti.