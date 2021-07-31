İsrail, Umman'da ticari gemiye gerçekleştirilen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
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İsrail, Umman'da ticari gemiye gerçekleştirilen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

İsrail, Umman'da ticari gemiye gerçekleştirilen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'e ait ticari geminin dün Umman açıklarında uğradığı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İran yalnızca İsrail sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlığın kaynağıdır.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail'e ait ticari geminin dün Umman açıklarında uğradığı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İran yalnızca İsrail sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlığın kaynağıdır. Seyir özgürlüğüne de zarar veren İran terörü karşısında asla sessiz kalmamalıyız" diyerek diğer ülkelere çağrıda bulundu.

İsrail'e ait bir ticari geminin Umman açıklarında saldırıya uğramasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Bakan Lapid, "İran yalnızca İsrail sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlığın kaynağıdır. Seyir özgürlüğüne de zarar veren İran terörü karşısında asla sessiz kalmamalıyız" ifadelerini kullanarak diğer ülkelere de çağrıda bulundu. İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Lapid, "Kendisine bir İngiliz vatandaşının öldürüldüğü gemiye yapılan saldırıya şiddetle karşılık verilmesi gerektiğini söyledim" dedi. Lapid, "Washington, Londra ve Birleşmiş Milletler'deki büyükelçiliklere yönetimdeki muhatapları ve New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki ilgili heyetlerle birlikte çalışmaları talimatını verdim" ifadesini kullandı.

Saldırıda 2 mürettebat hayatını kaybetti

İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO) dün yaptığı açıklamada, İsrailli M/T Mercer Street adlı ticari geminin Umman açıklarında gece geç saatlerde saldırıya uğradığını duyurmuştu. Umman'ın Masirah adasının kuzeydoğusunda gece saatlerinde meydana geldiği belirtilen saldırının korsanlıkla ilgilisi olmadığı ve olayın soruşturulduğu belirtilmişti. Saldırıyı kimin düzenlediğine dair bilgi verilmemişti. İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Londra merkezli Zodiac Maritime Denizcilik şirketi tarafından yapılan açıklamada ise Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) giderken Umman açıklarında saldırıya uğrayan gemide 1'i İngiliz, 1'i Rumen olmak üzere 2 mürettebatın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail ile İran arasında karşılıklı olarak ticaret gemilerine yönelik sabotajlar sürerken, bu durum iki ülke arasında "adı konulmamış deniz savaşı" olarak yorumlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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