İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hulata Mısır'ı ziyaret etti
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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hulata Mısır'ı ziyaret etti

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hulata Mısır'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi yeni Başkanı Eyal Hulata, Mısır'a gerçekleştirdiği kısa ziyarette İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile bir araya geldi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi yeni Başkanı Eyal Hulata, Mısır'a gerçekleştirdiği kısa ziyarette İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile bir araya geldi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, görevine resmi olarak 15 Ağustos'ta başlayacak olan Hulata, başkent Kahire'de Kamil ile bir araya geldi.

Haberde, Hulata'nın Kamil'le gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin ayrıntı verilmedi.

Mısır ve Tel Aviv yönetimlerinden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 11 Temmuz'da Hulata'yı Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığına tayin etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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