İsrail Ulus Devlet Yasası Tel Aviv'de Protesto Edildi

İsrail'in Tel Aviv kentindeki meydanda toplanan binlerce Arap ve Yahudi, İsrail'in onayladığı Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı protesto etti.

İsrail'de yaşayan binlerce Filistinli Arap ile Yahudi bugün başkent Tel Aviv'de İsrail Devleti'nin onayladığı Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı protesto etmek için bir araya geldi. İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'nin çağrısı üzerine düzenlenen protesto gösterisi akşam saatlerinde Rabin Meydanı'nda gerçekleşti. Protestocular, İsrail parlamentosu Knesset'in çıkardığı yasanın eşitlik olmadığını ve ırkçı olduğunu belirterek, "Yahudi Ulus Devlet Yasası İptal edilsin" "Netanyahu İstifa etsin" şeklinde sloganlar attı.

Knesset'te milletvekilleri olan Müşterek Liste Partisi üyelerinden Ayman Odeh, protesto öncesi yaptığı açıklamada, parlamentonun çıkardığı yasayı eleştirerek, "Bugün binlerce Arap ve Yahudi Tel Aviv'de bir araya geliyor. Çünkü bizim vermek istediğimiz açık bir mesaj var: Tüm vatandaşlar için demokratik bir ülke istiyoruz" ifadelerini kullandı. Knesset'in çıkardığı yasanın ırkçı ve eşitlik karşıtı olduğunu vurgulayan Odeh, "Bu Apartheid yasayı protesto etmek için binlerce insanın sokağa dökülmesinden daha etik bir yol yok" şeklinde konuştu. - TEL AVİV