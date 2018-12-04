İsrail Ülkenin Kuzeyinde Hizbullah'a Ait Tüneller Bulduğunu Öne Sürdü

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğunu öne sürerek, bu tünellerden gelebilecek saldırıları önlemek amacıyla Lübnan sınırında operasyon başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah'ın, Lübnan'dan İsrail'e sızmak için çok sayıda tünel kazdığı tespit edildi.

Bu tünellerin kapatılması ve buralardan gelebilecek muhtemel saldırıların önüne geçilebilmesi için İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında operasyon başlattığı ifade edildi.

Açıklamada "günlerce" sürebileceği belirtilen operasyonun İsrail topraklarında sınırlı kalacağı dile getirilirken, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." cümlelerine yer verildi.

Operasyonun detaylarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusuna bağlı Kuzey Komutanlığının her türlü senaryoya açık olduğu dile getirildi.