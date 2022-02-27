İsrail, Ukrayna krizi üzerine büyükelçisini yeniden Polonya'ya gönderiyor

İsrail, 2021 yazında Polonya hükümetiyle yaşadığı krizin ardından Varşova Büyükelçiliğine göndermediği büyükelçisinin görev yerine gitmesi kararı aldı.

İsrail basınının aktardığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Yair Lapid, Varşova Büyükelçisi Yacov Livne'nin görev yerine gitmesi talimatı verdi.

Açıklamada, " Ukrayna'daki krizin başlamasından bugüne İsrail'in Varşova Büyükelçiliği, Maslahatgüzar Tal Ben-Ari Yaalon idaresinde Polonya makamlarıyla İsraillilerin Ukrayna'dan ayrılması konusunda verimli bir iş birliği sergiledi. Polonya makamlarına yardımları için minnetimizi sunmak istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Polonya Meclisi, 11 Ağustos'ta bir mülkün iade edilebilmesi için el konulmasının üzerinden en fazla 30 yıl geçmesi koşulunun getirildiği yasayı kabul etmişti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Meclis'ten geçen yasayı imzalayacağını duyurmuştu.

İsrail ile ABD, Holokost'tan kurtulanların ve ailelerinin, diğer Yahudi veya Yahudi olmayan mülk sahiplerinin Polonya'nın komünist rejim döneminde haksız yere el konulan mülklerinin iade sürecini ciddi şekilde kısıtlayacağı görüşünü savunarak söz konusu yasaya karşı çıkmıştı.

İki ülke arasında patlak veren krizde, İsrail, Varşova Büyükelçiliğine atanan büyükelçiyi göndermeyeceklerini, tatilde olan Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçisine de İsrail'e dönmemesi tavsiyesinde bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, bu dönemde Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmişti.