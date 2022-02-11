İsrail, Ukrayna'daki diplomatlarını ve ailelerini ülkeden çıkarma kararı aldı - Haberler
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İsrail, Ukrayna'daki diplomatlarını ve ailelerini ülkeden çıkarma kararı aldı

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail, Ukrayna'daki diplomatlarını ve ailelerini ülkeden çıkarma kararı aldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki diplomatlarını ve ailelerini bu ülkeden tahliye etmeye karar verdiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'daki diplomatlarını ve ailelerini bu ülkeden tahliye etmeye karar verdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da kötüleşen durum" nedeniyle büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin tahliyesine karar verildiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Ukrayna'ya seyahat etmeyi planlayan İsraillilere bundan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Ukrayna'da ikamet eden İsraillilerin de ülkede kalmaya devam etme hususunu yeniden gözden geçirmelerini isteyen Bakanlık, vatandaşlarına her halükarda sıcak noktalarda bulunmamalarını tavsiye etti.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, İsrail, Rusya, Güncel, Haberler

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