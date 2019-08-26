İsrail uçaklarından Lübnan'a hava saldırısı

İsrail uçaklarından Lübnan'a hava saldırısı

İsrail ordusu sabah erken saatlerde Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi.

26.08.2019 10:00
İsrail uçaklarından Lübnan'a hava saldırısı

İsrail ordusu sabah erken saatlerde Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi.


İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'da bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne ait noktalara 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralı olmadığı ancak çevredeki sivil yerleşimlerin zarar gördüğü belirtildi.


Öte yandan Lübnan ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA'nın düştüğünü duyurmuştu. - BEYRUT

Kaynak: İHA
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