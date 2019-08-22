İsrail uçakları Gazze'de Hamas'a ait bir mevziyi vurdu

İsrail uçakları Gazze'de Hamas'a ait bir mevziyi vurdu

İsrail uçakları Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi vurdu.

22.08.2019 09:30
İsrail uçakları Gazze'de Hamas'a ait bir mevziyi vurdu

İsrail uçakları Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi vurdu.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nın batısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait el-Bahriya mevzisini 3 füzeyle vurdu. Filistinli tıbbi kaynaklar, saldırıda yaralanan ya da ölenin olmadığını aktardı.


İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısının İsrail'in güneyine Gazze'den atılan füzeye karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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