İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir istifa etti
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İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir istifa etti

02.10.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:24
İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir istifa etti

İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir istifa ederek, "Devlet çökmek üzere" dedi.

İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir istifa ederek, "Devlet çökmek üzere" dedi.

İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifasını sundu. Zamir istifa öncesi yaptığı açıklamada, devletin çöküşün eşiğinde olduğuna işaret ederek, "Netanyahu başbakan kaldığı sürece bu durum değişmeyecek" dedi. Öte yandan İsrail'de korona virüs nedeniyle büyük ekonomik kriz yaşanıyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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