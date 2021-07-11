İsrail, toplanan vergilerden Filistin yönetiminin şehit yakınları için ayırdığı ödeneği kesme kararı aldı
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İsrail, toplanan vergilerden Filistin yönetiminin şehit yakınları için ayırdığı ödeneği kesme kararı aldı

İsrail, toplanan vergilerden Filistin yönetiminin şehit yakınları için ayırdığı ödeneği kesme kararı aldı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail'in, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden, Filistin'in şehit ve tutuklu yakınları için ayırdığı kısmı keseceği bildirildi.

İsrail'in, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden, Filistin'in şehit ve tutuklu yakınları için ayırdığı kısmı keseceği bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın sunduğu, Filistin yönetiminin, şehit, tutuklu ve yaralı aileleri için ayırdığı ödeneğin kesilmesini öngören önerisini kabul etti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı Terör Fonlarıyla Mücadele Kurumunun, Filistin yönetiminin şehit ve tutuklu yakınlarına aktardığı ödeneğe ilişkin hazırladığı raporun onaylandığı ifade edildi.

Raporda, Filistin yönetiminin, 2020 yılı boyunca şehit, tutuklu ve yaralı ailelerine toplam 597 milyon şekel (183 milyon dolar) ödenek aktardığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, raporun onaylanmasının ardından, İsrail'in, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden, şehit ve tutuklu yakınları için ayrılan kısmı ( aylık 49.75 milyon şekel) keseceği ifade edildi.

İsrail'in kararına rağmen ödenekler Filistinlilere ulaştırılacak

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ise İsrail'in kararına rağmen şehit ailelerine ayılık ödenek aktarımına devam etme sözü verdi.

Heyetin Basın Dairesi Sorumlusu Hasan Abdurabbu, AA muhabirine, şehit, tutuklu ve yaralı ailelerine yönelik siyasi, ahlaki, sosyal ve ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

İsrail'in aldığı kararı ırkçı olarak nitelendiren Abdurabbu, bunun Filistin'in içişlerine karışma ve Filistin halkının haklarına yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

İsrail yönetimi, 2019'da da Filistin yönetimi adına topladığı vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesme kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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