İsrail topçusu Gazze'de bir evi vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İsrail topçusu Gazze'de bir evi vurdu

20.01.2021 01:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:19
İsrail topçusu Gazze'de bir evi vurdu

İsrail ordusundan topçu birliği, Gazze'nin orta kesimlerinde bir evi vurdu.

İsrail ordusundan topçu birliği, Gazze'nin orta kesimlerinde bir evi vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'den yapılan top atışları sonucu bir top mermisi, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki eve isabet etti.

Saldırı sonucu evde ağır hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, topçu birlikleri Gazze'de çeşitli bölgeleri bombaladı. Haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki bir yerleşim birimine isabet eden roketin fırlatıldığı öne sürüldü.

İsrail ordusu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den fırlatılan roketin boş bir araziye düştüğünü duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Ajda Pekkan Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Josef De Souza Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail topçusu Gazze'de bir evi vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 01:22:18. #1.14#
title