İsrail topçuları plastik depolarını vurdu
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İsrail topçuları plastik depolarını vurdu

Anadolu Ajansı / Ali Jadallah - Haberler | Güncel

İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan plastik depo alanları hedef aldı.

İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan plastik depo alanları hedef aldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri tarafından kentin doğusunda bulunan plastik depolarının hedef alınması sonucu büyük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, topçu birliklerinin fabrika, ev, ve tarım alanlarına saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

İsrail topçuları plastik depolarını vurdu
İsrail topçuları plastik depolarını vurdu
İsrail topçuları plastik depolarını vurdu
İsrail topçuları plastik depolarını vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Jadallah

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