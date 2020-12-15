İsrail topçuları Gazze'de bir evi vurdu
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İsrail topçuları Gazze'de bir evi vurdu

15.12.2020 01:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 01:30
İsrail topçuları Gazze'de bir evi vurdu

İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri, Gazze'nin orta kesimlerinde bir evi vurdu.

İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri, Gazze'nin orta kesimlerinde bir evi vurdu.

Olay tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail'den yapılan top atışları sonucu bir top mermisi, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Hacer ed-Dik beldesinde bir eve isabet etti.

Evde maddi hasar meydana geldiğini belirten tanıklar, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığını dile getirdi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyon faaliyet kapasitesini yükseltmek için eğitim amaçlı top atışı gerçekleştirildiği ve Gazze Şeridi yönünde maksatsız bir atış yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, olayın incelendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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