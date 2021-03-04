İsrail televizyonu: Mısır havayolları Tel Aviv'e uçuş başlatmak istiyor

Mısır Hava Yolları'nın (EgyptAir) Tel Aviv'e sefer başlatmak için İsrail yönetimine başvurduğu bildirildi.

Mısır Hava Yolları'nın (EgyptAir) Tel Aviv'e sefer başlatmak için İsrail yönetimine başvurduğu bildirildi.

I24News televizyonunda yer alan haberde, EgyptAir'ın Tel Aviv'e haftada 21 sefer düzenlemek için İsrail yönetimine resmi talebini ilettiği belirtildi.

Adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, talebinin kabul edilmesi halinde EgyptAir'ın İsrail'e haftada 7 sefer düzenleyen Mısırlı Air Sinai Havayolları'nın yerini almasının planlandığı ifade edildi.

EgyptAir'ın talebinin İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasının ardından geldiğine dikkat çekildi.

İsrail ile Mısır arasındaki barış anlaşması 1979'da imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Mısır, İsrail'i resmen tanıyan ilk Arap ülkesi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci