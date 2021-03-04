İsrail televizyonu: Mısır havayolları Tel Aviv'e uçuş başlatmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail televizyonu: Mısır havayolları Tel Aviv'e uçuş başlatmak istiyor

04.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:42
İsrail televizyonu: Mısır havayolları Tel Aviv'e uçuş başlatmak istiyor

Mısır Hava Yolları'nın (EgyptAir) Tel Aviv'e sefer başlatmak için İsrail yönetimine başvurduğu bildirildi.

Mısır Hava Yolları'nın (EgyptAir) Tel Aviv'e sefer başlatmak için İsrail yönetimine başvurduğu bildirildi.

I24News televizyonunda yer alan haberde, EgyptAir'ın Tel Aviv'e haftada 21 sefer düzenlemek için İsrail yönetimine resmi talebini ilettiği belirtildi.

Adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, talebinin kabul edilmesi halinde EgyptAir'ın İsrail'e haftada 7 sefer düzenleyen Mısırlı Air Sinai Havayolları'nın yerini almasının planlandığı ifade edildi.

EgyptAir'ın talebinin İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasının ardından geldiğine dikkat çekildi.

İsrail ile Mısır arasındaki barış anlaşması 1979'da imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Mısır, İsrail'i resmen tanıyan ilk Arap ülkesi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail televizyonu: Mısır havayolları Tel Aviv'e uçuş başlatmak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 18:45:05. #1.14#
title