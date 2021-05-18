İsrail televizyonu: Mısır, Hamas ve İsrail'e Gazze'de perşembe günü uygulamaya girecek ateşkes önerdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail televizyonu: Mısır, Hamas ve İsrail'e Gazze'de perşembe günü uygulamaya girecek ateşkes önerdi

İsrail televizyonu: Mısır, Hamas ve İsrail'e Gazze'de perşembe günü uygulamaya girecek ateşkes önerdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Mısır yönetiminin Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiği bildirildi.

Mısır yönetiminin Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, tarafların kabul etmesi halinde Mısır'ın önerdiği ateşkesin perşembe yerel saatle 06: 00'da uygulanmaya başlanmasının planlandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinden bulunduran Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği, İsrail'den ise henüz yanıt gelmediği ifade edildi.

Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bazı kaynaklar, Gazze'ye saldırıların birkaç gün içinde sonlandırılmasını beklediklerini dile getirdi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi.

Saldırılara karşı Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Son dakika haber... İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi
Son dakika haber... İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi
Son dakika haber | BM Özel Koordinatörü Wennesland, İsrailli bazı yetkililerle Gazze'de ateşkes konusunu görüştü
Son dakika haber | BM Özel Koordinatörü Wennesland, İsrailli bazı yetkililerle Gazze'de ateşkes konusunu görüştü
Mısır yönetimi Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderiyor
Mısır yönetimi Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Lale Karabıyık
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Feyza Aktan Ben Affleck
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail televizyonu: Mısır, Hamas ve İsrail'e Gazze'de perşembe günü uygulamaya girecek ateşkes önerdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 23:33:43. #1.11#

title