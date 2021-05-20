İsrail, 24 saat içinde yürürlüğe girmesi hedeflenen tek taraflı ateşkesi oylayacak
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İsrail, 24 saat içinde yürürlüğe girmesi hedeflenen tek taraflı ateşkesi oylayacak

İsrail, 24 saat içinde yürürlüğe girmesi hedeflenen tek taraflı ateşkesi oylayacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Dünya

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oylayacağı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesi halinde 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

KAN'ın haberi adı açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırılırken, Tel Aviv yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

MISIR TARAFINDAN DUYURULACAK

Öte yandan Yediot Aharonot gazetesi, ateşkesin başlama saatinin Mısır tarafından duyurulacağını aktardı.

YEREL BASINDA DA YAZILMIŞTI

Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı. Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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