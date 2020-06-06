İsrail televizyonu: Almanya Dışişleri Bakanı "ilhak" planı konusunda uyarmak için İsrail'e gelecek
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İsrail televizyonu: Almanya Dışişleri Bakanı "ilhak" planı konusunda uyarmak için İsrail'e gelecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Tel Aviv yönetimini işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri tek taraflı "ilhak" planı hakkında uyarmak için gelecek hafta İsrail'e geleceği bildirildi.

İsrail televizyonu: Almanya Dışişleri Bakanı
06.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:13

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Tel Aviv yönetimini işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri tek taraflı "ilhak" planı hakkında uyarmak için gelecek hafta İsrail'e geleceği bildirildi.

Kanal 13'te yer alan haberde, Maas'ın çarşamba günü İsrail'e yapacağı ziyarette Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile ayrı ayrı görüşeceği belirtildi.

Görüşmelerde Maas'ın tek taraflı "ilhakın" İsrail ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki bağa zarar verebileceği uyarasında bulunacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca, Maas'ın ülkesinin İsrail ile olan ittifakını devam ettirmek istediğini ancak tek taraflı "ilhakın" Berlin yönetimini İsrail ile olan ilişkileriyle uluslararası hukuk ve AB'nin değerleri arasında seçim yapmak zorunda bırakacağı mesajını ileteceği dile getirildi.

- İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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