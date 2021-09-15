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İsrail tehcirini dünyaya duyuran Filistinli kardeşler Time'ın en etkili 100 kişi listesinde

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail tehcirini dünyaya duyuran Filistinli kardeşler Time'ın en etkili 100 kişi listesinde

İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidinin dünyaya duyurulmasında önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd ile ikiz kardeşi aktivist Muhammed el-Kurd, Time dergisinin belirlediği "2021'in En...

İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidinin dünyaya duyurulmasında önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd ile ikiz kardeşi aktivist Muhammed el-Kurd, Time dergisinin belirlediği "2021'in En Etkili 100 Kişisi" arasına girdi.

ABD merkezli Time dergisinin "2021'in En Etkili 100 Kişisi" arasında gösterilen El-Kurd kardeşlerini profili, derginin yazarı Keşmirli gazeteci Sanya Mansoor tarafından kaleme alındı.

Mansoor, yazısında "Kardeş aktivistler Muhammed ve Muna el-Kurd, bu bahar çevrim içi gönderiler ve medya aracılığıyla Doğu Kudüs'te işgal altında yaşamaya dair dünyaya bir pencere açarak İsrail ve Filistin'e ilişkin söylemde uluslararası bir değişime yol açtı." ifadesini kullandı.

Son dönemde evlerinden tahliye edilme tehdidiyle karşı karşıya kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanların hikayesi, milyonlarca Filistinli için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan 1948'deki Nekbe'ye (Büyük Felaket) kadar uzanıyor.

İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği tarihte evsiz kalan 28 mülteci aile 1956'da Ürdün aracılığıyla Şeyh Cerrah Mahallesi'nde iskan ettirildi.

Şeyh Cerrah sakinleri, onlarca yıl sonra bugün evlerinden tehcir edilerek ikinci kez mülteci durumuna düşmek istemiyor.

Instagram'da 2,5 milyonu aşkın takipçileri bulunan Filistinli aktivist kardeşler, yaptıkları paylaşımlarla Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzlukları ve İsrail polisinin saldırılarını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Muna ve ikiz kardeşi Muhammed'in de aralarında bulunduğu Filistinli aktivistler Şeyh Cerrah'ta yaşananlara dikkati çekmek için Twitter'da #SaveSheikhJarrah etiketiyle bir kampanya başlatmış ve bu etiket kısa sürede dünya gündemine girmişti.

İsrail polisleri, 6 Haziran sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerine baskın düzenleyerek Muna ile kardeşi Muhammed'i gözaltına almış, uzun bir sorgu sonrası akşam saatlerinde serbest bırakmıştı.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail tehcirini dünyaya duyuran Filistinli kardeşler Time'ın en etkili 100 kişi listesinde - Haberler
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