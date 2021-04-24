İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
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İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

İsrail tankları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail tankları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bazı noktaları vurdu.

İsrail tankları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bazı noktaları vurdu.

Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldığının duyurulmasının ardından İsrail-Gazze sınırında konuşlanmış durumdaki tanklar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözetleme noktalarını hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas'a ait bir askeri noktanın tanklarla vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu daha sonra yaptığı başka bir açıklamada da Gazze'den İsrail'e yeniden çok sayıda roket mermisinin atıldığını duyurdu.

Gazze'den atılan roketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.

İsrail'den daha önce yapılan açıklamada, Gazze'den atılan 3 roketten birinin demir kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, diğer ikisinin Gazze-İsrail sınır şeridi yakınlarına düştüğü ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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