İsrail Takımı Kudüs'ü Başkent İlan Eden Trump'ın Onuruna İsmini Değiştirdi
İsrail'in başarılı kulüplerinden olan Beitar Jarusalem, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının onuruna ismini Beitar Trump Jerusalem olarak değiştirdi.
İsrail'de daha çok aşırı sağcıların desteğini alan Beitar Jarusalem futbol kulübü, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etmek amacıyla ismini kalıcı olarak "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirdi.
TRUMP'A ÖVGÜLER DÜZDÜLER
Kudüs'ün en büyük futbol kulübü olan Beitar Jarusalem Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alarak başkenti Kudüs olarak tanımasının onuruna ismini değiştirdiğini duyurdu. Facebook üzerinden yapılan açıklamada ABD Başkanı'na övgüler düzüldü.
"70 YILDIR BEKLENİYORDU"
"Trump cesur bir hamleyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etti, bu 70 yıldır bekleniyordu" diyen Kudüs ekibinin bu kararı büyük ses getirdi. İsrail'in en başarılı futbol kulüplerinden biri olan Beitar, şu an birinci ligde ikinci sırada bulunuyor.
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Yavaş yavaş içimize sindirdiler. Zaman kazanmak için, müslümanların unutması için dünya gündemini hep değiştirdiler. İran'ı oyaladılar, Suriye'yi oyaladılar, Türkiye'yi aferin'le oyaladılar, Suudi prensini aylarca ağırladılar saymakla bitmez. İşte Zaman'ı kazandılar şimdi ilan ettiler. Artık çok geç. İyi uykularCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Arap Birliği, Çarşamba günü ABD elçiliğinin ''yasa dışı'' bir şekilde Kudüs''e taşınmasıyla ilgili olarak olağanüstü toplanacak. neden yorumlara acik degil. . . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Birgün bu yahudilerin hepsi kaçacak delik arayacaklarCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır