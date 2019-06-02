- İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi: 3 ölü

TEL AVİV - İsrail Silahlı Kuvvetleri, Suriye tarafından Golan tepelerini hedef alan 2 roket saldırısına misilleme olarak Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, savaş uçakları ve helikopterlerinin sabaha doğru saat 04.10'dan itibaren Suriye'nin iki topçu bataryası, birkaç gözlem, istihbarat noktası ve bir SA-2 hava savunma birimine saldırı düzenlediğini açıkladı. Atılan roketlerden birisinin Suriye topraklarına düşerken ikincisinin ise İsrail topraklarına düştüğü belirtildi. İsrail ordusu Suriye'den İsrail'i hedef olan bütün saldırılardan Suriye rejimini sorumlu tuttuğunu kaydetti.

İsrail'in bombaladığı gözlem ve istihbarat mevzilerinin Golan Tepeleri yakınında yer aldığı, topçu bataryalarının ise Şam'ın güneybatısında bulunduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in topraklarına yapılan saldırılara cevap vermeye devam edeceğini söyledi. Netanyahu, "Topraklarımıza ateş açılmasına müsamaha etmeye hazır değiliz. Bize karşı yapılan herhangi bir saldırıya büyük bir güçle karşılık veririz. Ülkemizin güvenliği için böyle yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Suriye medyası da İsrail'in, Şam'ın güneyindeki El Kisve bölgesinde İran'a ait silah depoları ve askeri eğitim merkezine saldırı düzenlediğini yazdı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçak ve helikopterlerinin saldırısında 3 askerinin öldüğünü, 7 askerinin de yaralandığını açıkladı. Suriye, hava savunma sistemlerinin Golan Tepelerinden atılan füzeleri etkisiz hale getirdiğini, saldırıların maddi hasara da yol açtığını belirtti.

Kaynak: İHA