İsrail Suriye'yi Vurdu

İsrail Suriye'yi Vurdu

Suriye, Hama ilinde kimyasal silah tesisi olduğu bilinen bölgedeki karargahına İsrail'in saldırdığını açıkladı.

Suriye, Hama ilinde kimyasal silah tesisi olduğu bilinen bölgedeki karargahına İsrail'in saldırdığını açıkladı.