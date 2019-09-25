İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan: 'Erdoğan BM'de açıkça yalan söyledi'

25.09.2019 14:45

İsrail Stratejik İlişkiler ve Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan Euronews Türkçe'ye yaptığı özel açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta ülkesinin sınırlarına ilişkin söylemlerinin yalanlardan ibaret olduğunu söyledi.



Anti-semitizm konusunda çalışmalar ve temaslar yapmak üzere Brüksel'de bulunan Erdan Erdoğan'ın BM konuşmasına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle