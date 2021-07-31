İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
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İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek

İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail yönetiminin son kullanma tarihi dolacak 80 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını imha edeceği bildirildi.

İsrail yönetiminin son kullanma tarihi dolacak 80 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını imha edeceği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin elindeki 80 bin doz Kovid-19 aşısının son kullanma tarihinin bu gece dolacağı belirtildi.

Son kullanma tarihi dolacağı için imha edilecek aşıların, BioNTech-Pfizer firmalarınca ortaklaşa üretilen türden olduğu ifade edildi.

İsrail, bu ay başında varılan takas anlaşma kapsamında stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore'ye vermişti.

Anlaşma kapsamında, Güney Kore, BioNTech-Pfizer'dan eylül ve ekimde alacağı 700 bin doz aşıyı İsrail'e verecek.

Son kullanım tarihi yaklaşan aşıları Filistin ile takas etmek istemişti

İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.

Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti.

Karşılığında ise Filistin'in BioNTech-Pfizer'dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail'e gönderilecekti.

Filistin yönetimi, 18 Haziran'da İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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