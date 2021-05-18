İsrail, son 24 saatte Gazze'de 120 noktayı vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 120 noktanın vurulduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 120 noktanın vurulduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 120 noktanın vurulduğunu belirterek, vurulan hedefler arasında 10 roketatar bulunduğu aktarıldı.

IDF Sözcüsü Hidai Zilberman, vurulan noktaların çoğunun Hamas'ın üst düzey yetkililerin bulunduğu Gazze'nin Rimal semtinde bulunduğunu belirtti.

Zilberman, İsrail'in ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına devam edeceğini ifade ederek, "yoğun bir gece" olacağını belirtti.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 213'e, yaralı sayısının ise bin 442'ye yükseldiğini açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı