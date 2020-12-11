İsrail, Sivasspor Kafilesi'ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi

İsrail'de mahsur kalan Demir Grup Sivasspor kafilesinin, uçağa bindiği ancak henüz İsrail'in uçağın kalkışına izin vermediği bildirildi. AA'nın edindiği bilgiye göre, İsrailli yetkililerce başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bir müddet bekletilen Sivasspor kafilesinin uçağa ulaştığı, ancak İsrailli yetkililerin henüz uçağın kalkışına izin vermediği belirtildi. Fotoğrafta, Ben Gurion havalimanı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat