İsrail, Sivasspor Kafilesi'ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi
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İsrail, Sivasspor Kafilesi'ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi

11.12.2020 06:16 | Son Güncelleme: 11.12.2020 06:21

İsrail'de mahsur kalan Demir Grup Sivasspor kafilesinin, uçağa bindiği ancak henüz İsrail'in uçağın kalkışına izin vermediği bildirildi.

İsrail'de mahsur kalan Demir Grup Sivasspor kafilesinin, uçağa bindiği ancak henüz İsrail'in uçağın kalkışına izin vermediği bildirildi. AA'nın edindiği bilgiye göre, İsrailli yetkililerce başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bir müddet bekletilen Sivasspor kafilesinin uçağa ulaştığı, ancak İsrailli yetkililerin henüz uçağın kalkışına izin vermediği belirtildi. Fotoğrafta, Ben Gurion havalimanı görülüyor.

İsrail, Sivasspor Kafilesi'ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi
İsrail, Sivasspor Kafilesi'ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi
İsrail, Sivasspor Kafilesi'ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi
İsrail, Sivasspor Kafilesi'ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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