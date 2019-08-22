İsrail, siber silah ve casus yazılım pazarında daha fazla ihracat için yeni düzenleme yaptı

22.08.2019 17:45

Siber silah ve casus yazılım sektöründe dünya liderlerinden İsrail, genişleyen pazarda talebi karşılamak adına ürettiği teknolojileri daha kolay satabilmek için yasal düzenlemeyi hafifletti.



Savunma alanındaki araştırma grubu Market Forecast'e göre, saldırı amaçlı siber sistemler alanında ABD, İsrail ve AB merkezli şirketlerin öne çıkıyor. Aynı alanda dünyadaki talebin 2027 yılına kadar yüzde 39 artarak 9,7 milyar dolarlık bir pazar olacağı tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle