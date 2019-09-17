İsrail seçimleri: İlk sonuçlar yarışın başa baş sonuçlanacağını gösteriyor

17.09.2019 22:29

İsrail'de son beş ay içinde ikinci kez yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Sandık çıkış anketlerinden gelen ilk sonuçlar, yarışın beklendiği gibi Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sağcı Likud partisi ile Benny Gantz'ın merkez partisi Mavi ve Beyaz ittifakının başbaş geçtiğini gösteriyor.

İsrailli üç televizyon kanalı tarafından yapılan farklı anketler, 120 üyeli parlamentoda Likud'un kazandığı sandalye sayısında 31 ile 33; Mavi ve Beyaz ittifakının sandalye sayısını ise 32 ile 34 arasında gösteriyor.

Çıkan ilk sonuçlar, eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın milliyetçi Evimiz İsrail partisinin, yeni hükümetin kurulumunda belirleyici rol oynayacağını gösteriyor.

İsrail'de Nisan ayında yapılan seçimlerin ardından Netanyahu hükümet kurmayı başaramamış ve bunun üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

Nisan ayındaki seçimlerde Likud ve Mavi ve Beyaz ittifakı 35'er sandalye kazanmıştı.