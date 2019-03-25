İsrail Seçimleri Gazze'ye Saldırı İçin Ertelenebilir

Knesset Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi Başkanı Avi Dichter, Gazze'ye saldırı için genel seçimlerin ertelenmesini önerdi.

Gazze Şeridi'nden füze fırlatılması üzerine İsrail teyakkuza geçti. Sınıra asker yığmaya başlayan İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail Meclisi Knesset'in Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi Başkanı Avi Dichter, Filistinlilere yönelik geniş çaplı bir saldırı yapılabilmesi için genel seçimlerin ertelenmesini önerdi.

Filistin İslami Cihat Örgütü ise Gazze Şeridi'ne yapılacak olası bir saldırıya en sert şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine günün erken saatlerinde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 6 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA