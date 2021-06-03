İsrail seçimleri 2021 ne zaman? Düşmanlar yeni hükümet için anlaşmaya varırken Netanyahu görevden alımla karşı karşıya

Son dakika...İsrail'de muhalefet partileri, Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık Başbakanlık görevine son verecek koalisyon hükümetini kurmak için anlaşmaya vardı. Peki, İsrail seçimleri 2021 ne zaman? Düşmanlar yeni hükümet için anlaşmaya varırken Netanyahu görevden alımla karşı karşıya

Varılan anlaşma sonucunda aşırı sağcı Yamina Partisi'nin lideri Naftali Bennett, koalisyonda başbakanlık görevini üstlenecek.

İSRAİL SEÇİMLERİ 2021

Ağustos 2023'te ise Yesh Atid Partisi'nin lideri Yair Lapid başbakanlık koltuğuna oturacak.

Lapid, koalisyon görüşmelerinin 8 farklı bileşenle birlikte başarıya ulaştığını duyurdu. Hükümetin yemin ederek göreve başlaması için hala meclis oylamasına ihtiyaç var.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i koalisyon hükümetiyle ilgili bilgilendirdiğini aktaran Lapid, Twitter'da "Bu hükümetin, oy veren ve vermeyen tüm İsrail vatandaşlarına hizmet etmek için çalışacağına söz veriyorum" paylaşımını yaptı.

Rivlin ise parlamentoyu güven oylaması için mümkün olan en kısa sürede toplanması için çağrıda bulundu.

Başbakan ve Likud Partisi lideri Netanyahu, 12 yıldır iktidarda.

Mart ayındaki seçimlerden Netanyahu en yüksek sandalye sayısı ile ayrılsa da hükümet kuramamıştı.

Isaac Herzog 11. Cumhurbaşkanı seçildi

İsrail'de Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, İsrail İşçi Partisi ve Siyonist Birlik İttifakı'nın eski lideri Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, 2013-18 yılları arası İsrail'de ana muhalefet lideriydi.

Isaac Herzog, yemin töreninin ardından görevi Reuven Rivlin'den devraldı.

İsrail'de Cumhurbaşkanlığı, büyük oranda sembolik bir görev.

60 yaşındaki Herzog, İsrail-Filistin Sorunu'nda iki devletli bir çözümü savunuyor.

Babası da cumhurbaşkanlığı yapmış olan Herzog, daha önce çeşitli kabinelerde bakan olarak da görev yapmıştı.

İsrail muhalefet partileri Çarşamba günü bir hükümet kurmak ve İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı ve ulusunun siyasetini sağa iten baskın bir figür olan Benjamin Netanyahu'yu devirmek için bir koalisyon anlaşmasına vardılar.

Partilerin açıklaması, iki yılda dört seçime yol açan ve İsrail'i istikrarlı bir hükümet veya devlet bütçesinden yoksun bırakan siyasi açmazın hafiflemesine yol açabilir. Parlamento, kırılgan anlaşmayı önümüzdeki günlerde bir güven oylamasında onaylarsa, çağdaş İsrail'i diğerlerinden daha fazla tanımlamış bir liderin başbakanlığındaki perdeyi, sadece bir ara için de olsa indirecektir.

Yeni koalisyon, soldan aşırı sağa kadar çeşitli ideolojilerden sekiz siyasi parti arasında alışılmadık ve garip bir ittifak. Bu, İsrail tarihinde sağcı bir koalisyona katılan ilk Arap grubu olacak olan Raam adlı küçük bir Arap partisinin üyeliğini içeriyor. Bazı analistler bunu çağdaş toplumun genişliğini ve karmaşıklığını yansıttığı için selamlarken, diğerleri üyelerin anlaşmalarının sürmesi için fazla uyumsuz olduğunu söylüyor ve onu İsrail'in siyasi işlevsizliğinin somutlaşmışı olarak görüyor.

İttifak, 2023 yılına kadar Filistin devletine karşı çıkan ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın çoğunluğunu ilhak etmesini isteyen, dindar eski bir yerleşimci lider olan Naftali Bennett tarafından yönetilecek. O, genellikle başbakandan daha sağcı olarak tanımlanan Bay Netanyahu'nun eski bir müttefiki.

Hükümet bir dönem boyunca devam ederse, 2023 ve 2025 yılları arasında laik İsrailliler için bir standart taşıyıcı olarak kabul edilen merkezci eski bir televizyon sunucusu Yair Lapid tarafından yönetilecek.

49 yaşındaki Amerikalı göçmenlerin oğlu Bay Bennett, eski bir yazılım girişimcisi, ordu komandosu, Bay Netanyahu'nun genelkurmay başkanı ve savunma bakanı. Evi İsrail'in merkezindedir, ancak bir zamanlar işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini temsil eden bir şemsiye grup olan Yesha Council'in genel müdürüydü. En son seçim dönemine kadar Bay Bennett, aşırı sağcı bir lider olan Bezalel Smotrich ile siyasi bir ittifakın parçasıydı.

Bay Bennett'in partisi Yamina, Parlamento'daki 120 sandalyenin sadece yedisini kazanmasına rağmen, Netanyahu karşıtı güçler, onun desteği olmadan bir hükümet kuramadılar ve koalisyona katılımının şartlarını belirlemesine izin verdi.

57 yaşındaki Bay Lapid, dokuz yıl önce politikacı olan ve daha sonra Netanyahu liderliğindeki bir koalisyonda maliye bakanı olarak görev yapan eski bir haber spikeri ve gazeteci. Partisi Mart ayında yapılan genel seçimlerde 17 sandalye kazanarak ikinci oldu. Ancak Bay Lapid, Netanyahu'nun görevden alınmasının, başbakan olarak birinci olmayı talep etmekten daha önemli olduğunu düşündü.

Yeni bir hükümet İsrail için derin bir değişim anlamına mı gelir?

Küçük bir sağcı partiye liderlik eden Naftali Bennett ve İsrail muhalefetinin merkezci lideri Yair Lapid, İsrail'in en uzun süredir görev yapan başbakanı Benjamin Netanyahu'yu devirmek için çeşitli bir koalisyon oluşturmaya çalışmak için güçlerini birleştirdi .

İsrail'in kırılgan siyasi yelpazesini soldan sağa doğru genişleten ve destekçileri tarafından "değişim hükümeti" olarak adlandırılan küçük bir Arap, İslamcı partinin desteğine dayanan önerilen koalisyon, İsrail için derin bir değişimin sinyalini verebilir. Liderleri, bölücü siyaset ve sonuçsuz seçimler döngüsünü sona erdirme sözü verdiler.

Muhalefet partileri Çarşamba günü bir koalisyon anlaşmasını açıkladılar. Ancak Parlamento'da bir güven oylamasından sağ çıksalar ve Bay Netanyahu'yu devirerek bir hükümet kursalar bile, bazı partiler İsrail'in en uzun süredir hizmet veren liderine karşı antipati dışında çok az şey üzerinde anlaştıklarında, "hükümet değişikliği" ne kadar değişiklik getirecekti?

Partisi Parlamento'da yedi sandalye kazanan Bennett, genellikle Netanyahu'dan daha sağda olarak tanımlanıyor. Bay Netanyahu, İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözüm fikrini aşındırırken, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşiminin dindar bir savunucusu olan Bennett, egemen bir Filistin devleti kavramını açıkça reddediyor ve ilhak edilmesini savunuyor.

Yine de, koalisyon her iki konuda da aynı fikirde olmayan birkaç partiyi içerecek olsa da, Bay Bennett'in önce başbakan olmasına izin vermeyi kabul ettiler.

Koalisyon anlaşmasının geçerli olması halinde, Bay Bennett'in dört yıllık görev süresinin ikinci kısmı için, laik, orta sınıf İsraillileri savunan ve partisi 17 sandalye kazanan Bay Lapid tarafından değiştirilecek.

Sağdaki muhalifleri tarafından tehlikeli bir solcu olarak damgalanan Bay Lapid , rotasyondaki ilk dönüşü kabul ederek , diğer sağcı politikacıların yeni Anti-Netanyahu ittifakına katılmasının önünü açtı.

Bu siyasi dönüşün arkasındaki entrika ve kargaşanın bir ölçüsü olarak, Bay Bennett seçimden önce herhangi bir Lapid hükümetine veya Raam adlı İslamcı partiye bağımlı herhangi bir hükümete izin vermeyeceğine söz vermişti.

Koalisyon, farklı ideolojilere ve birçok konuda çatışan gündemlere sahip sekiz parti arasındaki işbirliğine dayanacak ya da düşecek.

Pazar gecesi televizyonda yayınlanan bir konuşmada Bay Bennett, ulusal birliği geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

"İki bin yıl önce, iç çekişmeler yüzünden buraya düşen bir Yahudi devleti vardı" dedi. "Bu bir daha olmayacak. Benim saatimde değil."