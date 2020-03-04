İsrail seçim çıkmazında: Netanyahu 3'ncü kez hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadı

04.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:56

İsrail'de yapılan erken genel seçimlerde açılan sandık oranı yüzde 99'a ulaşırken, kesin olmayan sonuçlara göre Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyon, hükümeti kuracak sandalye sayısına yine ulaşamadı.



Eğer hükümet kurmak için anlaşma sağlanamazsa, İsrailli seçmenler son bir yılda dördüncü kez sandık başına gidebilir. Euronews.com'da Görüntüle