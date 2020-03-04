İsrail seçim çıkmazında: Netanyahu 3'ncü kez hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadı
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İsrail seçim çıkmazında: Netanyahu 3'ncü kez hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadı

İsrail'de yapılan genel seçimlerde açılan sandık oranı yüzde 99'a ulaşırken, kesin olmayan sonuçlara göre Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyonu, hükümeti kuracak sandalye sayısına yine ulaşamadı. İsrailli seçmenler son bir yılda dördüncü kez sandık başına gidebilir

04.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:56
İsrail seçim çıkmazında: Netanyahu 3'ncü kez hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadı

'de yapılan erken genel seçimlerde açılan sandık oranı yüzde 99'a ulaşırken, kesin olmayan sonuçlara göre Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyon, hükümeti kuracak sandalye sayısına yine ulaşamadı.


Eğer hükümet kurmak için anlaşma sağlanamazsa, İsrailli seçmenler son bir yılda dördüncü kez sandık başına gidebilir. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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