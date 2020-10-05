İsrail Savunma Bakanı Türkiye'yi 'bölgeyi istikrarsızlaştırmakla' suçladı
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BBC

İsrail Savunma Bakanı Türkiye'yi 'bölgeyi istikrarsızlaştırmakla' suçladı

05.10.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:48
İsrail Savunma Bakanı Türkiye'yi 'bölgeyi istikrarsızlaştırmakla' suçladı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye'yi "bölgeyi istikrarsızlaştırmakla ve barış çabalarına karşı çalışmakla" suçladı ve Ankara'ya uluslararası baskı uygulanması çağrısı yaptı.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirmesi çerçevesinde Pazar günü Körfez ülkelerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gantz, Türkiye ve İran'ı "bölgeyi istikrarsızlaştırmakla ve barış çabalarına karşı çalışmakla" suçladı.

Reuters'ın haberine göre İsrailli bakan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki, Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki varlığını ve Hamas ile ilişkilerini eleştirdi, "Bunların tümü istikrarı bozuyor" diye konuştu.

Ankara ve Tahran, İsrail'in BAE ve Bahreyn ile vardığı "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmaları kınamış ve Filistin davasına ihanet olarak yorumlamıştı.

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas anlaşmayı sert bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını açıklamıştı.

BBC
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