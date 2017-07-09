İsrail Savunma Bakanı Liberman Açıklaması

KUDÜS (AA) – İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail'in, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın esir aldığını duyurduğu 4 İsrailli askerin serbest bırakılması için Hamaslı yetkililerle görüştüğüne ilişkin haberleri reddetti.



İsrail'in Kanal7 Televizyonu'na konuşan Savunma Bakanı Liberman, "Hamas hareketi ile herhangi bir görüşmemiz yok. Esirlerimizi geri almak için çabalarımız devam ediyor. Ancak bu çabalarımızda herhangi bir ihlal olmamıştır." dedi.





Hamas'ın esir askerlerin ailelerinin İsrail makamlarına baskı yapması için psikolojik bir savaş yürüttüğünü öne süren Liberman, "Hamas, İsrail ile hareket arasında yakın zamanda bir anlaşmanın olacağı yönünde söylemlerle İsraillilere karşı psikolojik bir savaş yürütüyor, özellikle de İsrailli esir ve maktullerin ailelerine karşı." ifadelerini kullandı.





İsrail Kanal 2 televizyonu, İsrailli bir heyetin geçen cuma günü Kassam'ın elindeki İsrailli askerlerin serbest bırakılması için Kahire'de Hamaslı yetkililerle görüştüğünü bildirmişti.





Televizyonun farklı kaynaklara dayandırarak verdiği bilgilere göre, Hamas, askerlerin durumuna ilişkin bilgi vermek karşılığında İsrailli heyetten, "İsrail hapishanelerindeki kadın ve çocuk tutukluların tamamı ile 2011 yılında Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılan ve daha sonra çeşitli zamanlarda tutuklanan 58 Filistinlinin serbest bırakılması" talebinde bulunmuştu.





Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nisan 2016'da ellerinde 4 İsrailli askerin esir olduğunu duyurmuş, bunlardan sadece Şaul Aron'un ismini açıklamıştı.