İsrail Savunma Bakanı ile Ürdün Kralı arasında gizli görüşme
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İsrail Savunma Bakanı ile Ürdün Kralı arasında gizli görüşme

28.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:02
İsrail Savunma Bakanı ile Ürdün Kralı arasında gizli görüşme

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile gizlice bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile gizlice bir araya geldiği bildirildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, Gantz ve Kral Abdullah'ın Ürdün'de bir araya geldiği belirtilirken, görüşmenin ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi yer almadı.

Haberde, Gantz'ın söz konusu gizli görüşmeyi, partisi Mavi-Beyaz'ın aktivistleri ile Zoom programı aracılığıyla yaptığı toplantıda ifade ettiği aktarıldı.

Gantz, "Ürdün ile ilişkiler büyük bir servet ve binlerce kat daha iyi olabilirdi." dedi.

Kral Abdullah ve Ürdünlü yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Gantz, "Maalesef (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu Ürdün'de istenmeyen bir kişi ve varlığı ilişkilerin ilerlemesine engel oluyor." ifadelerini kullandı.

Ürdün makamlarından görüşmeye ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için 3 Aralık 2020'de gizlice bir araya geldiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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