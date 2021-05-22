İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin yeniden imarının İsrailli esirler meselesinin çözümüne bağlı olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin yeniden imarının İsrailli esirler meselesinin çözümüne bağlı olduğunu söyledi

İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin yeniden imarının İsrailli esirler meselesinin çözümüne bağlı olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılar sonucu tahrip olan bölgenin yeniden inşasının, esir tutulan İsrail askerlerinin iadesi koşuluna bağlı olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılar sonucu tahrip olan bölgenin yeniden inşasının, esir tutulan İsrail askerlerinin iadesi koşuluna bağlı olduğunu belirtti.

Gantz, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki "esir askerler" meselesine değindi.

Savunma Bakanı Gantz, İsrail'in sadece son saldırısında 1800 konutun tamamen yıkıldığı, binlercesinin de hasar gördüğü Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşmasını İsrail askerlerinin iadesi koşuluna bağladı.

Gantz, ayrıca Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar başta olmak üzere Hamas liderlerinin hala İsrail'in hedefi olduğuna dikkati çekti.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, Hamas'ın elindeki esir askerler geri alınıncaya kadar Gazze'de gerçek ve uzun vadeli bir ilerlemeye izin vermeyeceğini söylemiş, Hamas da bu açıklamaya yanıt olarak gerçek bir esir takası anlaşması olmadan, İsrail'in, esir askerlerini geri alamayacağını belirtmişti.

İsrail, Hamas'ın 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığının verdiği ilk bilgilere göre, İsrail'in 11 gün süren saldırıları nedeniyle 1800 konut yıkıldı.

Bakanlık son İsrail saldırıları ve öncekiler dahil bölgede ağır hasara ve kayba uğrayan konut sektörünü iyileştirmek için 350 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konut tamamen zarar gördü
Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konut tamamen zarar gördü
Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konut tamamen zarar gördü.
Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konut tamamen zarar gördü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Burak Sergen Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Gökhan Töre Şenol Güneş Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin yeniden imarının İsrailli esirler meselesinin çözümüne bağlı olduğunu söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 09:31:45. #1.15#

title